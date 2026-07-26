Как Пол Маккартни записал свой лучший альбом в африканском хаосе

Когда я вспоминаю историю создания «Band on the Run», меня до сих пор пробирает дрожь. Казалось бы, что может пойти не так у суперзвезды с безграничными ресурсами? Отправляешься в экзотическую страну, снимаешь студию, записываешь очередной хит.