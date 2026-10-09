Врач Джобава: женщинам после 35 лет важно регулярно проходить базовый чекап

Женщинам старше 35 лет следует уделять больше внимания профилактическим обследованиям, однако проходить все доступные лабораторные исследования без показаний не нужно.
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