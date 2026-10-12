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Может убить за сутки: что на западе говорят о «российской эпидемии чумы»

Может убить за сутки: что на западе говорят о «российской эпидемии чумы»

Все мировые СМИ продолжают писать о «российской чуме», но ученые напоминают, что ни диагноз, ни лабораторная авария ничем не подтверждены.

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