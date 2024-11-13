Смоленский и витебский горсоветы начнут сотрудничать

Подписи под документом поставили председатели представительных собраний городов-побратимов В нашем городе состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Смоленским и Витебским городскими Советами депутатов.
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