В экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ открылась выставка «Цветы и только».СМОТРЕТЬ ВИДЕО: На выставке «Цветы и только» на ВДНХ покажут NFT-арт На выставке представлено больше 300 работ современных российских художников, в том числе Зураба Церетели.