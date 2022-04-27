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На выставке «Цветы и только» на ВДНХ покажут NFT-арт

На выставке «Цветы и только» на ВДНХ покажут NFT-арт

В экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ открылась выставка «Цветы и только».СМОТРЕТЬ ВИДЕО: На выставке «Цветы и только» на ВДНХ покажут NFT-арт На выставке представлено больше 300 работ современных российских художников, в том числе Зураба Церетели.

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