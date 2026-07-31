В РЖД ответили на слова Пашиняна по железным дорогам

РЖД вправе рассчитывать на возврат инвестиций в железные дороги Армении, если Ереван допустит пересмотр концессионного договора, заявил генеральный директор компании Олег Белозеров 30 июля, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии