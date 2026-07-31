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В РЖД ответили на слова Пашиняна по железным дорогам

В РЖД ответили на слова Пашиняна по железным дорогам

РЖД вправе рассчитывать на возврат инвестиций в железные дороги Армении, если Ереван допустит пересмотр концессионного договора, заявил генеральный директор компании Олег Белозеров 30 июля, сообщает РИА Новости.

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