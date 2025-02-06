В Смоленской области нарушители незаконно срубили более 2800 кубических метров леса

В статистику вошли данные по итогам 2024 года Минлесхоз Смоленской области сообщает, что в 2024 году на территории области было проведено 14 847 надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами.
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