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Рой Кин о 0:7: «Игроки «МЮ» смеялись и шутили, выходя на 2-й тайм. Вы проигрываете 0:1, дело серьезное, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками»

Рой Кин о 0:7: «Игроки «МЮ» смеялись и шутили, выходя на 2-й тайм. Вы проигрываете 0:1, дело серьезное, забудьте всю эту чепуху со смехом и шуточками»

Рой Кин выразил недовольство расслабленным поведением игроков «МЮ». Сегодня «Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» со счетом 0:7.

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