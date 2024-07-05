В России начались продажи нового планшета Huawei — названы цены

В России начались продажи нового планшета Huawei MatePad 11,5"S. Это устройство отличается инновационным 11,5-дюймовым экраном PaperMatte нового поколения с впечатляющей частотой обновления до 144 Гц и соотношением сторон 3:2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии