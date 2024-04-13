Генерал Бэрронс: существует «серьезный риск», что Украина проиграет в 2024 году

Существует «серьезный риск» того, что Украина потерпит поражение в 2024 году. Соответствующую точку зрения, как пишет Telegram-канал BRIEF, выразил генерал Ричард Бэрронс, бывший командующий Объединенным командованием Вооруженных сил Великобритании.
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