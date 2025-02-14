Детали плана Трампа, пытающегося получить Нобелевскую премию за установление мира на Украине, начинают вырисовываться из его поступков, а не слов.
Фундамент большой войны: Келлог публично признался, что США хотят обмануть Россию на Украине
Комментарии
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Tania Еременко
И я не верю этой дьявольской стране, и ВЫ - не верьте . Надо ПОБЕЖДАТЬ!
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12 час.
Людмила Лиханова
А НИКТО НЕ ВЕРИТ В ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ПИНДОСИИ. У НАС ДОСТАТОЧНО УМНЫЕ И ПРАГМАТИЧНЫЕ ПОЛИТИКИ И ЕСТЬ ТЕ МОМЕНТЫ КОТОРЫЕ НЕПРИЕМЛЕМЫ ДЛЯ РОССИИ. ТАК ЧТО НЕ НУЖНО ХИПИШОВАТЬ. СЕЙЧАС БУДЕТ КУЧА ВБРОСОВ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БУДОРАЖИТЬ НАШИХ ГРАЖДАН. НО МЫ НАРОД ЗАКАЛЕННЫЙ И ПРОСТО НУЖНО ПРОПУСКАТЬ ВСЕ ВЫВЕРТА АфТАРОВ У КОТОРЫХ ТОЛЬКО ДВЕ ЗАДАЧИ: КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПЕЧАТАТЬ, ПОЛУЧАЯ СВОИ БАБКИ И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПУГАТЬ НЕИСКУШЕННЫЙ НАРОД.
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10 час.
Игорь Васиков
Только раздел украины на исторические территории будет гарантией безопасности.
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3 час.
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