Фундамент большой войны: Келлог публично признался, что США хотят обмануть Россию на Украине

Людмила Лиханова

А НИКТО НЕ ВЕРИТ В ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ ПИНДОСИИ. У НАС ДОСТАТОЧНО УМНЫЕ И ПРАГМАТИЧНЫЕ ПОЛИТИКИ И ЕСТЬ ТЕ МОМЕНТЫ КОТОРЫЕ НЕПРИЕМЛЕМЫ ДЛЯ РОССИИ. ТАК ЧТО НЕ НУЖНО ХИПИШОВАТЬ. СЕЙЧАС БУДЕТ КУЧА ВБРОСОВ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ БУДОРАЖИТЬ НАШИХ ГРАЖДАН. НО МЫ НАРОД ЗАКАЛЕННЫЙ И ПРОСТО НУЖНО ПРОПУСКАТЬ ВСЕ ВЫВЕРТА АфТАРОВ У КОТОРЫХ ТОЛЬКО ДВЕ ЗАДАЧИ: КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПЕЧАТАТЬ, ПОЛУЧАЯ СВОИ БАБКИ И КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПУГАТЬ НЕИСКУШЕННЫЙ НАРОД.