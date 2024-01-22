Братья Бо, Кристиансен, Дале-Шевдал, Тандревольд и Кноттен вошли в состав сборной Норвегии на чемпионат мира в Нове-Место

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Гонки пройдут с 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место. Сборная Норвегии Мужчины Йоханнес Бо Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Стурла Хольм Лагрейд Йоханнес Дале-Шевдал Эндре Стремсхайм Женщины Юни Арнеклейв Каролине Кноттен Марит Скуган Ингрид Ланмарк Тандревольд Еще одну биатлонистку добавят в состав после чемпионата Европы.