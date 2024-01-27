От приливов и дурного настроения: необычный способ борьбы с симптомами менопаузы

Симптомы менопаузы, особенно приливы, могут доставлять массу дискомфорта. Если для вас это актуальная проблема, то вам стоит узнать о новом, довольно оригинальном способе избавиться от неприятных ощущений.
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