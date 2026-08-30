Настораживает не то, что в салат попал таракан, а то, что столь живучее существо сдохло в этой среде…

От женщины можно ожидать всего, особенно, если она еще и психолог. Зарубежному радио задали вопрос:- Если запретить все иностранные противозачаточные средства импортозамещенными да вдобавок самыми дешевыми, то демографическая проблема сама решится? У кого коррупция больше, тот и победит.