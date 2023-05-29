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«Совершенно бесшумный» блок питания мощностью 1300 Вт. Cooler Master показала две новинки, но пассивную СО получила лишь младшая

«Совершенно бесшумный» блок питания мощностью 1300 Вт. Cooler Master показала две новинки, но пассивную СО получила лишь младшая

Видеокарт толще попросту не существует. Представлена карта PNY RTX 4090 Verto ARGB Dual Fan, созданная совместно с Cooler Master Компания Cooler Master привезла на выставку Computex блоки питания, которые, по её заверению абсолютно бесшумны.

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