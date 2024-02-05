СМИ: в Петербурге и Москве резко упал спрос на льготную ипотеку

Правительство России в конце прошлого года внесло изменения в программу ипотеки. Аналитики выяснили, как это сказалось на спросе в 2024 году, особенно в регионах с дорогим жильем: например, в Петербурге и Москве.
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