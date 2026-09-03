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HOW-TO: measure what waiting for confirmation costs

HOW-TO: measure what waiting for confirmation costs E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! SignalPilotLabs "Wait for confirmation" is advice everyone gives and nobody prices.

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