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Рублев о камбэке в матче с Марожаном: «После первого сета думал, что, возможно, сегодня не мой день»

Рублев о камбэке в матче с Марожаном: «После первого сета думал, что, возможно, сегодня не мой день»

Он обыграл венгра 5:7, 6:3, 6:2 и вышел в 40-й полуфинал ATP. «Чувствую себя великолепно. Очень ждал матча, потому что это был большой вызов.

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