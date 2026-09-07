На фоне ударов по танкерам в Ормузе цена на нефть приближается к 100 долларам Напряжённость в Ормузском проливе достигла критической точки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Как Китай отбирае...
- Российский дизель...
- Рубио: союзники С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым