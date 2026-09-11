Их раньше не было: 84 загадочных объекта в космосе поставили ученых в тупик

Астрономы впервые обнаружили группу космических объектов, которые не похожи ни на один ранее изученный класс источников излучения.
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