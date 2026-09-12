Один человек погиб и 22 пострадали в ДТП с автобусом в Прикамье

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Пермском крае. Один человек погиб, еще 22 получили травмы.
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