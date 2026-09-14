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Глава "Росатома" и гендиректор МАГАТЭ обсудят в Вене ситуацию на ЗАЭС

Глава "Росатома" и гендиректор МАГАТЭ обсудят в Вене ситуацию на ЗАЭС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на полях 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене проведет встречу с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси.

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