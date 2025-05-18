В Рязани открылось детское оториноларингологическое отделение

Отделение рассчитано на 28 детей круглосуточного, также работают 8 мест для дневного стационара.В Рязанской городской больнице №11 открылось детское оториноларингологическое отделение как отдельная структурная единица.
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