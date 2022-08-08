Дефицит лицензий на Microsoft Office возник в России из-за прекращения поставок

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press Microsoft ранее приостановил поставки лицензий в Россию, из-за чего теперь граждане не могут приобрести ни программы подписок, ни «коробочные» варианты.
Популярные статьи
- «Отважный сын Отечества»: рядовой ВС РФ Буян Сат с осколочной раной уничтожил дюжину националистов
- В телеграме обсуждают предложение депутатов уволить Урганта, Васильева и Молочникова за “антироссийскую деятельность”
- Володин призвал США покаяться перед человечеством в дни траура по Хиросиме и Нагасаки
Свежие комментарии