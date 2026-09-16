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OilPrice

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Oil Above $100 Pushes U.S. Fuel Prices to New Records

Oil markets appear to have reached the inflection point that many analysts had predicted weeks ago as the Middle East conflict re-escalated with no diplomatic push in sight and global inventories continue to slump.

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