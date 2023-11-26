В Смоленской области после предупреждения ликвидировали свалку на сельхозземлях

Ее площадь составляла 250 квадратных метров В июне 2023 года сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям обнаружили несанкционированную свалку на землях сельскохозяйственного назначения.
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