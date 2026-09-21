Жители Белова жалуются на ржавую воду: власти обещают перерасчёт

Жители Белова вновь столкнулись с ухудшением качества воды. Сообщения о проблеме поступают из разных частей города: люди отмечают, что использовать такую воду для умывания, душа, стирки или приготовления пищи практически невозможно.
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