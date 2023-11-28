Какой сегодня, 29 ноября 2023 года, церковный праздник: в этот день верующие почитают память апостола Митрофана Наталия КозинченкоПо религиозному календарю прихожан Русской Православной Церкви в нынешнюю среду, 29 ноября 2023 года, все веряне отмечают два торжества — Рождественский пост и День памяти апостола и евангелиста Матфея.