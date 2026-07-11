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За рулем

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Китай отменяет льготы на электромобили и гибриды: что будет с ценами

Китай отменяет льготы на электромобили и гибриды: что будет с ценами

Власти Китая официально объявили о новой фазе сворачивания льгот для «зеленого» транспорта. С 1 января 2027 года собственникам электромобилей и подключаемых гибридов придется платить налог на покупку в полном объеме, а за малолитражки и гибриды – еще и транспортный сбор.

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