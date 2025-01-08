Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об угрозе атаки беспилотников

В Саратовской области объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом, ссылаясь на поступившую от министерства обороны Российской Федерации информацию, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии