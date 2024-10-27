На Украине запустили военный завод Rheinmetall. Медведев пообещал «российский салют» на производстве

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев отреагировал на информацию о запуске первого завода по производству вооружения немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии