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На Украине запустили военный завод Rheinmetall. Медведев пообещал «российский салют» на производстве

На Украине запустили военный завод Rheinmetall. Медведев пообещал «российский салют» на производстве

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев отреагировал на информацию о запуске первого завода по производству вооружения немецкого оборонного концерна Rheinmetall на Украине.

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