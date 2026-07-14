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Мировое обозрение

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Глава МИД Эстонии призвал ЕС говорить с Россией только с позиции силы

Эстония снова громко хлопнула дверью. Министр иностранных дел Маргус Цахкна выдал в Politico программу-максимум: никаких переговоров, только давление, только позиция силы и «приемлемая цена» в виде падающих обломков дронов на территории НАТО.

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