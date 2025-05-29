Перекрыли на весь день: владивостокцев предупредили об ограничении на дороге

Во Владивостоке 29 мая на весь день, с 09:00 до 19:00 перекрыли переезд в районе улицы Нефтеветка. Специалисты Центра организации дорожного движения уточнили, что это связано с проведением ремонтных работ, сообщает PRIMPRESS.
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