В Подмосковье полицейские выявили швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты

Сотрудники полиции УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о. в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили цех по пошиву трикотажных изделий, расположенный в д.
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