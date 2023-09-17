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Шавкат Рахмонов: «Я все еще доступен для участия в UFC 294 или UFC 295»

Казахстанский боец UFC попрежнему остается без соперника и ждет свой следующий бой. «Я все еще доступен для участия в UFC 294 или UFC 295», – оставил сообщение Рахмонов в социальных сетях для потенциальных соперников и матчмейкеров лиги.

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