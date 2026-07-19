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Фредерик Вассер: «Феррари» ожидала, что будет медленнее «Мерседеса» в Спа, но отставание не огромное»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Бельгии , который Шарль Леклер завершил на второй позиции.

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