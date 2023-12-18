"У нас 3 млн русских, вот пускай они и работают": Замерший Казахстан хочет обратить в рабство все русскоязычное население

Они не с Россией собираются воевать, а друг с другом в гражданской войне. Но первыми под раздачу попадут русские. И побегут беженцы в Россию. Что тут непонятного?

Людмила Свириденко

Русские, да, могут и трубы починить и водопровод наладить! А что могут малограмотные, но такие великие казахи, которые, если, кто позабыл, русским Москву построили?)))))))). Лошадям хвосты крутить? Так на это мозгов не надо, вот их у вас и не образовалось, так одно ЧСВ.