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"У нас 3 млн русских, вот пускай они и работают": Замерший Казахстан хочет обратить в рабство все русскоязычное население

Интересная жизнь с Vera Star Фото: cont.ws Чем ниже опускаются столбики термометров в Казахстане, тем больше у казахов начинает подпекать в одном месте.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Они не с Россией собираются воевать, а друг с другом в гражданской войне. Но первыми под раздачу попадут русские. И побегут беженцы в Россию. Что тут непонятного?
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1 час.
Людмила Свириденко
Русские, да, могут и трубы починить и водопровод наладить! А что могут малограмотные, но такие великие казахи, которые, если, кто позабыл, русским Москву построили?)))))))). Лошадям хвосты крутить? Так на это мозгов не надо, вот их у вас и не образовалось, так одно ЧСВ.
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1 час.
Natalija Osminina
Так Россия их силком тащила, как бегемота из болота, в цивилизованный мир. Пуповину отрезали-вот Казахстан и падает обратно в Средневековье. Как и Украина.
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44 мин.

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