Мэрия Петропавловска-Камчатского отменила мероприятия из-за погоды

В столице Камчатки отменили мероприятия ко Дню ВМФ из-за плохой погоды. Сообщение мэрии Петропавловска-Камчатского подтверждает, что культурные события, включая выступления местных артистов, были перенесены на другой срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии