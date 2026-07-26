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Царьград

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Мэрия Петропавловска-Камчатского отменила мероприятия из-за погоды

Мэрия Петропавловска-Камчатского отменила мероприятия из-за погоды

В столице Камчатки отменили мероприятия ко Дню ВМФ из-за плохой погоды. Сообщение мэрии Петропавловска-Камчатского подтверждает, что культурные события, включая выступления местных артистов, были перенесены на другой срок.

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