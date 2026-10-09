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Царьград

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"Они любят друг друга. Не лезьте в их отношения": В автобусе тайком сфотографировали переписку незнакомой бабушки с ИИ

"Они любят друг друга. Не лезьте в их отношения": В автобусе тайком сфотографировали переписку незнакомой бабушки с ИИ

Девушка тайком сфотографировала в автобусе переписку незнакомой бабушки с нейросетью. У кого-то это вызвало жалость, а кто-то заступился, найдя в этом что-то позитивное: "Они любят друг друга.

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