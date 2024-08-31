«Божий одуванчик»: почему русские так стали называть старушек

Широко известное ироническое выражение «божий одуванчик», применяемое обычно к очень пожилым людям слабого здоровья и кроткого, неприхотливого нрава, прослеживается еще в литературных источниках XIX столетия.
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