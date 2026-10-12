В России 57 подростков получили до 21 года колонии за поджоги по указке аферистов

С января 2026 года Следственный комитет направил в суды России 39 уголовных дел в отношении 57 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Продажи автомобил...
- ЭЛ Из табачных лавок...
- В Самаре пенсионе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым