Анталия – это такое место, куда можно без проблем полететь на отдых в трудные времена. Безвизовый въезд, доступные билеты, принимаемые карты UnionPay, прямые рейсы – вот вы и прибыли в страну цветущих мимоз, древних руин, ароматных шашлыков и моря, о которой мечтали всю долгую зиму.
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