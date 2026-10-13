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Газета.ру

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Полиция Германии заявила о возобновлении работы аэропорта Нюрнберг

Полиция Германии заявила о возобновлении работы аэропорта Нюрнберг

Полиция Германии заявила об отсутствии угрозы безопасности после введения режима чрезвычайной ситуации в аэропорту Нюрнберга, который на время приостановил свою работу.

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