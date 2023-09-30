Дисклеймер: Ниженаписанное – это такое мыслеупражнение. Никто на самом деле спасать США не собирается.
Спасти Америку
Комментарии
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Александр Конкин
И Кудрин уже не Минфин...
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11 час.
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Дисклеймер: Ниженаписанное – это такое мыслеупражнение. Никто на самом деле спасать США не собирается.
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