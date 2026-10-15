Александр Демьянчук/ТАСС Власти Финляндии в январе 2027 года разошлют жителям около 3,5 млн печатных брошюр с рекомендациями по подготовке к чрезвычайным ситуациям.
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