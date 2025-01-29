В Ярославской области следователями регионального УМВД завершено расследование уголовного дела о серии краж с банковских счетов и легализации денежных средств

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Республики Башкортостан, обвиняемых в совершении серии преступлений, предусмотренных п.
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