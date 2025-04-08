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Закон, порядок, государство

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В Ивановской области к уголовной ответственности привлекаются лица, входящие в состав экстремистского преступного сообщества

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Ивановской области совместно с сотрудниками МО МВД России «Тейковский» и ГУУР МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии в рамках расследования уголовных дел по статье 210.

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