Госветслужба взялась за владельцев собак – один уже получил штраф

Первое постановление о привлечении к административной ответственности владельца собаки вынесли ветеринарные инспекторы в Забайкалье – нарушителю был назначен штраф за то, что он не уследил за животным и оно укусило женщину.
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