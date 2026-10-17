Завод немецкого концерна «Кромберг энд Шуберт» в западноукраинском Луцке получил повреждения в результате атаки российских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны России 17 октября в официальном Telegram-канале ведомства.
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