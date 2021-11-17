Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Енто не скоморох напмсал, а придюрохс👹👹👹Ковидное мракобес...
  • Юрий Ded
    Ну по ахтору и тема . Скоморох опять отличился статьёй из выборки в соцсетях . Придурок .Ковидное мракобес...
  • novichokspb waisman
    Какая помощь? В чём она должна состоять? За армян кровь что ли утрачивать? А чем они за помощь расплачиваться будут? ...Армения просит во...

Польский журналист-международник: Меркель переговорами с Лукашенко совершила большую ошибку, уходя с поста канцлера

Польский журналист-международник: Меркель переговорами с Лукашенко совершила большую ошибку, уходя с поста канцлера

В Польше выразили явное неудовольствие в связи с тем, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель решила поговорить по телефону с белорусским президентом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх